Trump: “Se Musk volesse acquistare Tik Tok sarei favorevole”

Sarei aperto all’acquisto dell’app di proprietà cinese TikTok da parte di Elon Musk: “Se volesse comprarla, lo farei”

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti quando gli è stato chiesto se fosse disponibile all’acquisto da parte di Elon Musk, già proprietario della piattaforma di social media X, della piattaforma di condivisione video TikTok, che è stata per un giorno oscurata in America prima che il presidente eletto con un ordine esecutivo presidenziale la riattivasse ma per soli 75 giorni.

Bloomberg alcuni giorni fa ha pubblicato un rapporto secondo cui, il governo cinese starebbe valutando un piano che prevederebbe l’acquisizione delle attività di TikTok negli Stati Uniti da parte di Musk per evitare che l’applicazione venga bandita nel Paese. Trump ha detto che non ha l’app installata sul suo telefono, ma ha scherzato dicendo che forse la scaricherà adesso. Inoltre, ha assicurato di nutrire “un affetto speciale” per TikTok poiché, secondo lui, lo ha aiutato a conquistare il voto dei giovani alle elezioni.