Trump se rieletto non potrà decidere da solo l’uscita dalla Nato, ma dovrà passare per il Congresso

Donald Trump ha detto che nel caso fosse rieletto presidente uscirebbe dalla Nato, il congresso Usa corre ai ripari e approva una misura bipartisan che impone al presidente di chiedere un voto del Senato (maggioranza di due terzi) o un atto del Congresso

Lo scrive il Wall Street Journal, spiegando che il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nella legge annuale sulla politica di difesa e la spesa militare una disposizione che impone al presidente di consultare il Congresso prima di un eventuale ritiro dalla Nato. La misura richiede l’approvazione di due terzi del Senato o un atto del Congresso.

Il nuovo presidente Usa in base a questa norma non potrà decretare, da solo e unilateralmente, l’uscita dalla Nato, ma dovrò passare per il Congresso di Washington. Il meccanismo di applicazione prevede nel caso anche di trattenere dei fondi. Si tratta di una mossa che mette il bastone tra le ruote di Donald Trump nel caso, fosse rieletto decidesse l’uscita degli Stati Uniti dall’Alleanza atlantica, cosa più volte ventilata dal tycoon.

Nella disposizione si ribadisce l’impegno del Congresso a sostegno della Nato, “La Nato ha avuto una forte risposta alla guerra di Putin in Ucraina e la crescita delle sfide nel mondo” ha dichiarato il senatore dem Kaine, sottolineando la necessità di riaffermare “il sostegno Usa a questa alleanza cruciale”.

“Dobbiamo garantire che stiamo proteggendo i nostri interessi nazionali e proteggendo la sicurezza dei nostri alleati democratici”, gli ha fatto eco il repubblicano Rubio, parlando della misura approvata al Senato con 87 voti favorevoli e 13 contrari, ed alla Camera con 310 favorevoli e 118 contrari.