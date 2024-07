Trump: se sarò eletto “Diventeremo la capitale mondiale delle Bitcoin ” e porrò fine alla “persecuzione” del settore

Se sarò eletto presidente trasformerò gli Stati Uniti in una “superpotenza Bitcoin”. “Purtroppo assistiamo agli attacchi alle criptovalute. Fa parte di un disegno molto più ampio portato avanti dagli stessi fascisti di sinistra per utilizzare il governo come un’arma contro qualsiasi minaccia al loro potere. Lo hanno fatto con me”

Lo ha detto Donald Trump ieri ad un raduno di fan delle criptovalute a Nashville, facendo appello ai sostenitori delle criptovalute che vogliono vedere meno regolamentazione. Il tycoon ha aggiunto che, se fosse eletto, “la crociata anti-cripto di Joe Biden e Kamala Harris sarà finita” e che “nel momento in cui presterò giuramento, la persecuzione finirà e l’utilizzo di armi contro il vostro settore finirà”. Lo riporta il New York Times.

Tre grandi aziende cripto hanno investito circa 150 milioni di dollari per eleggere candidati pro-cripto alle elezioni per il Congresso. Nel suo discorso, Trump si è autoproclamato “il primo candidato di un grande partito nella storia americana ad accettare donazioni in Bitcoin e criptovalute”, aggiungendo che la sua campagna ha raccolto 25 milioni di dollari da donazioni di criptovalute negli ultimi due mesi.

Trump ha promesso una radicale deregolamentazione e la creazione di una “scorta nazionale strategica di Bitcoin”.

“Sto delineando il mio piano per garantire che gli Stati Uniti diventino la capitale criptata del pianeta e la superpotenza mondiale dei Bitcoin”, ha detto Trump tra fragorosi applausi, aggiungendo che “l’America sarà ancora una volta una nazione che protegge i diritti di proprietà, la privacy, la libertà di transazione, la libertà di associazione e la libertà di parola”.

L’ex presidente ha anche detto che metterà fine agli sforzi del governo degli Stati Uniti per creare una valuta digitale della banca centrale, un’iniziativa verso la quale gli appassionati di criptovaluta sono da tempo critici, e che istituirà un “consiglio consultivo presidenziale su Bitcoin e criptovalute” per progettare nuove normative. “scritto da persone che amano il tuo settore e non lo odiano.”

Non è chiaro come sarebbero esattamente queste nuove normative a favore delle criptovalute, ma Trump ha attaccato l’amministrazione Biden per mosse che molti nel settore hanno chiarito di non gradire. In risposta alle preoccupazioni sull’aumento del rischio e della volatilità nel mercato delle criptovalute, l’amministrazione Biden ha adottato misure verso la regolamentazione delle criptovalute, mentre la Securities and Exchange Commission, guidata da Gary Gensler, ha reagito con multe e azioni legali dopo che un importante scambio è crollato improvvisamente e il suo fondatore è stato condannato per accuse di frode.

Trump ha promesso nel suo discorso di licenziare Gensler una volta entrato in carica, una promessa che è stata accolta con energici applausi.

“Non sapevo che fosse così impopolare”, ha detto Trump dopo la risposta entusiasta della folla. “Lasciamelo dire ancora: il primo giorno licenzierò Gary Gensler.”

Trump ha anche equiparato il sequestro di fondi Bitcoin da parte delle forze dell’ordine durante le indagini penali al fascismo e ha ripreso il suo insulto “Pocahontas” per la senatrice Elizabeth Warren, democratica del Massachusetts, che ha spinto per regolamenti più severi per le banche e altri settori, comprese le criptovalute. Attaccando la Harris, la probabile candidata democratica, Trump ha affermato che è “contro le criptovalute” e ha esortato i partecipanti a “uscire e votare”.

“Non dovrebbe sorprendere che questi stessi totalitari siano determinati a schiacciare le criptovalute”, ha detto Trump di Biden e Harris, aggiungendo “Ecco dove sta andando questo paese. È un regime fascista”. Il tycoon ha guidato una grande delegazione repubblicana alla Bitcoin Conference. Alla conferenza sono intervenuti quattro senatori e tre candidati al Senato, tutti repubblicani, oltre a Vivek Ramaswamy, l’ex candidato presidenziale e miliardario surrogato della campagna di Trump.