Trump: Se sarò eletto toglierò il coperchio sugli UFO e sull’assassinio di JFK

“Farò uscire il gatto dal sacco sugli oggetti volanti non identificati (UFO) e sulle indagini sull’assassinio dell’ex presidente John F. Kennedy (1961-1963) declassificando i documenti governativi sugli argomenti controversi se sarò ri- eletto per un secondo mandato”

Lo ha promesso Donald Trump. “Lo farò. Lo farei. Mi piacerebbe farlo. Devo farlo”, ha detto Trump in un’intervista con il podcaster Lex Friedman in risposta a una domanda su come spingere il Pentagono a rilasciare altri presunti UFO. filmato.

L’ex presidente e candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, ha anche aggiunto che, se eletto, declassificherebbe più file sulle indagini sull’assassinio dell’ex presidente John F. Kennedy. Allo stesso tempo, Trump ha sottolineato che non avrebbe cambiato la sua decisione di pubblicare questi materiali, anche se “la gente lo ha implorato” di non farlo.

Nel settembre 2023, Donald Trump ha affermato che, quando ha prestato servizio nello Studio Ovale tra il 2017 e il 2021, i militari lo hanno informato privatamente sugli UFO, che hanno visto con i propri occhi. Il 17 maggio 2024, Fox News ha riferito che il membro del Congresso Tim Burchett (repubblicano del Tennessee) ha introdotto l’UAP Transparency Act, che richiederebbe la declassificazione di tutti i documenti federali relativi ai fenomeni aerei non identificati (UAP) entro 270 giorni.

Secondo il tycoon, Washington spende decine di milioni di dollari per indagare sugli UFO che, come sostengono alcuni membri del governo, non esistono. A marzo, l’All-domain Anomaly Risoluzione Office (AARO) del Pentagono ha pubblicato un rapporto sulle attività delle autorità statunitensi sullo studio di fenomeni anomali non identificati, che non ha trovato “nessuna prova empirica” della tecnologia aliena.