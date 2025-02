Trump sospende i dazi anche al Canada per 30 giorni: trovato accordo su lotta a criminalità e immigrazione

Gli Stati Uniti hanno sospeso i dazi sulle merci canadesi per 30 giorni dopo una telefonata del presidente Donald Trump con i l primo ministro Trudeau

Lo ha annunciato il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Il Canada sta prendendo nuovi impegni. Nomineremo un responsabile della questione del fentanyl, aggiungeremo i cartelli messicani alla lista delle entità terroristiche e lanceremo, con gli Stati Uniti, una forza d’attacco congiunta contro la criminalità organizzata, il traffico di fentanyl e il riciclaggio di denaro sporco”, ha scritto il capo del governo canadese su X.

Trudeau ha definito “buona” la conversazione con Trump e ha assicurato che il Canada sta mantenendo l’impegno per un piano di protezione dei confini da 1,3 miliardi di dollari, “con nuovi elicotteri, tecnologia e personale, un migliore coordinamento con i partner americani e maggiori risorse per fermare il flusso di fentanyl”.

“Circa 10.000 persone stanno lavorando e lavoreranno in prima linea per proteggere il confine” ha aggiunto, “veglieremo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul confine. Ho anche firmato una nuova direttiva di intelligence sulla criminalità organizzata e il fentanyl e la sosterremo con 200 milioni di dollari. I dazi saranno sospesi per almeno 30 giorni mentre lavoriamo con gli Statiu Uniti”.

Anche Donald Trump si è detto “Molto soddisfatto di questo risultato iniziale e i dazi annunciati sabato saranno sospesi per un periodo di 30 giorni per vedere se si potrà strutturare un accordo economico definitivo con il Canada”, ha scritto il presidente americano sul suo social network Truth.