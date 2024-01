Trump stravince in Iowa con oltre il 51% dei voti: DeSantis secondo, solo terza Haley

Buona la prima per Donald Trump che vince la prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa strapazzando i suoi avversari: prende più del 51% dei voti con un distacco record di circa 30 punti, oltre il doppio del primato di Bob Dole nel 1988

Dopo appena mezz’ora dall’apertura dei caucus, Trump è stato già dichiarato vincitore, il distacco per i suoi avversari era ormai incolmabile. Lo riporta la Cnn. Quando si è arrivati al 94% dei voti scrutinati, la vittoria per il tycoon è netta, ha ottenuto il 51% delle preferenze e 20 delegati su 40, seguito dal governatore della Florida, con il 21,3% dei voti, pari a 8 delegati. Solo terza l’ex ambasciatrice all’Onu, che contrariamente alle previsioni, si ferma al 19%, con sette delegati. Quarto col 7,7% e due delegati, l’imprenditore tech di origini indiane Vivek Ramaswamy, che annuncia il suo ritiro e dà il suo endorsement all’ex presidente Trump che aumenta il suo serbatoio di voti.

Una vittoria che mette in allarme tutti i suoi avversari, l’ex presidente ha sfondato in tutte le aree sociali, a partire dagli evangelici, con l’unica debolezza delle zone suburbane. Un risultato stupefacente se si pensa che nel 2016 in Iowa arrivò secondo e che oggi è in attesa di quattro processi penali, in due dei quali è accusato diaver tentato di sovvertire l’esito del voto.

“Sono onorato e rinvigorito da questa vittoria”, il primo commento del tycoon su Fox, prima del suo discorso ufficiale. Iniziato in tono conciliante con l’auspicio di unire il Paese in modo bipartisan, le congratulazioni a DeSantis-Haley e le lodi della propria famiglia, compresa la suocera appena morta. Mavirato subito in attacchi a Joe Biden, “il peggior presidente della storia Usa” e il regista dei suoi processi (“una interferenza elettorale”).

Poi passa alle promesse, la prima di “sigillare il confine col Messico contro l’invasione di criminali e terroristi”, attuando “un sistema di deportazioni che non si vede in questo Paese dai tempi di Eisenhower”. E ancora, “Se fosse stato lui il presidente la Russia non avrebbe attaccato e Israele non sarebbe stato attaccato”, se sarà rieletto risolverà entrambe le guerre “molto velocemente”, “La situazione ucraina è così orribile, la situazione israeliana è così orribile….Le risolveremo, le risolveremo molto velocemente”. ribadisce il tycoon.

Infine ha definito ancora una volta Joe Biden il “peggior presidente che abbiamo avuto nella storia del Paese”. E proprio Biden ha riconosciuto che dopo l’Iowa Trump “è il favorito per la nomination repubblicana” e la sua campagna ha avvisato che se vincerà ci saranno “vili attacchi, bugie infinite e spese massicce”.