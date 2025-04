I Paesi europei dovranno acquistare energia dagli Stati Uniti per bilanciare un deficit commerciale di 350 miliardi di dollari. In questo modo può essere eliminato entro una settimana

Lo ha dichiarato è stata ai giornalisti il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, durante l’incontro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Il nostro deficit con l’UE è di 350 miliardi di dollari e scomparirà rapidamente… Dovranno comprare energia perché ne hanno bisogno, e dovranno comprarla da noi”, ha detto.

Trump ha anche affermato che l’Unione Europea tratta molto male gli Stati Uniti e per questo non acquista abbastanza prodotti americani. “L’Unione Europea è stata molto cattiva con noi”, si è lamentato il Presidente degli Stati Uniti, per cui i paesi dell’UE dovranno impegnarsi ad acquistare energia dagli americani.

L’Europa ha scoperto che Washington sta usando metodi di pressione sotto forma di dazi sulle importazioni come ricatto, costringendoli ad acquistare idrocarburi americani. Nonostante l’elevato costo delle risorse energetiche offerte dagli Stati Uniti, i paesi europei per evitare una guerra commerciale, saranno costretti ad acquistare petrolio e gas dagli Stati Uniti.

Ma il rischio di una guerra commerciale su vasta scala tra gli Stati Uniti e i paesi europei dopo la dichiarazione di Trump, potrebbe aumentare notevolmente. Pubblicità Pubblicità