Trump: “Tavalo trattative Russia-Ucraina per stop guerra al primo giorno in carica da Presidente USA”

Lo riferisce Associated Press, il presidente eletto USA Donald Trump “non sarà un dittatore tranne che per il primo giorno”: avrà davvero molto da fare in quel primo giorno alla Casa Bianca

Donald Trump assicura che non sarà un dittatore, ma scherzosamente dice “tranne che per il primo giorno”. Secondo le stesse dichiarazioni del neo eletto presidente USA riportate da AP infatti, Trump avrà veramente molto da fare nel suo primo giorno alla Casa Bianca dopo l’era Biden. Sul tavolo l’avvio del rimpatrio di massa dei migranti illegali negli USA, il ritiro delle politiche dell’amministrazione Biden sull’istruzione, la riorganizzazione del governo federale licenziando potenzialmente migliaia di dipendenti federali che farebbero parte del “deepstate” e avrebbero lavorato contro di lui, la concessione della grazia alle persone arrestate nella presunta rivolta al Campidoglio del 6 gennaio 2021, l’imposizione di pesanti dazi commerciali alla Cina e un dietrofront quasi totale rispetto alle politiche green di Biden con l’intenzione di “trivellare, trivellare, trivellare” aprendo l’Artico alle trivellazioni petrolifere, che nelle sue previsioni abbasseranno i costi energetici che tanto hanno influito sul potere d’acquisto dell’elettorato che lo ha votato.

Ma non finisce qui. Tema da affrontare già il primo giorno in carica è anche la risoluzione della guerra tra Russia e Ucraina. Trump ha ripetutamente affermato che potrebbe risolvere la guerra d’Ucraina in un solo giorno, cosa che ha lasciato perplesso anche l’ambasciatore russo all’ONU, Vassily Nebenzia, che ha detto che “la crisi ucraina non può essere risolta” così velocemente. Trump dal canto suo ha dichiarato alla CNN: “Stanno morendo, russi e ucraini. Voglio che smettano di morire. E lo farò, lo farò in 24 ore”.

La portavoce di Trump, Leavitt ha dichiarato a Fox News subito dopo l’elezione del Tycoon che già “il primo giorno, porterà Ucraina e Russia al tavolo delle trattative per porre fine a questa guerra”. Leavitt ha anche detto che Trump avrebbe “invertito gli ordini dell’amministrazione Biden” firmando un pacchetto consistente di ordini esecutivi entro la prima settimana dall’insediamento ufficiale.



Trump sulla guerra è sempre stato chiaro, non avendo mai fatto mistero della sua ammirazione per il presidente russo Vladimir Putin e criticando duramente l’amministrazione Biden per aver finanziato, armato e addestrato l’Ucraina per combattere contro la Russia, ricostruendo di fatto più volte l’esercito di Kiev.