Trump tornerà su Twitter? Musk apre sondaggio: “Vox populi, Vox Dei”, ecco dove votare

Musk la mette ai voti. Dopo aver già reintegrato gli account di altri bannati, con Trump decide di aprire un sondaggio dove tutti gli iscritti possono votare

Trump può tornare su Twitter. Se gli utenti lo votano però. E’ questa la controversa decisione del patron di Twitter Elon Musk, che al centro delle polemiche per i tagli al personale della piattaforma social, dopo aver reintegrato diversi account “eccellenti” bannati con la vecchia gestione del social, adesso mette ai voti la riammissione dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Trump aveva salutato con favore la scalata di Musk al social, dicendo che finalmente Twitter sarebbe finito in “buone mani”. Certamente fa riflettere che una decisione mediaticamente importante come questa – e che riguarda un ex presidente USA attualmente in corsa per la Casa Bianca – venga lasciata al giudizione di un voto social, ma come dice Musk: “Vox Populi, Vox Dei” ossia: “Voce del popolo, voce di Dio”.