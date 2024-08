Trump: “Trovato accordo con Harris sul dibattito tv del 10 settembre”. Stesse regole di quello di giugno con Biden

Confermato il faccia a faccia in diretta tv su Abc del 10 settembre tra Donald Trump e Kamala Harris: si terrà con le stesse regole di quello di giugno sulla Cnn tra il candidato repubblicano e il presidente americano Joe Biden

Lo ha annunciato lo stesso Trump spiegando di aver raggiunto un accordo con Harris. ”Questo significa che a Harris non sarà consentito sedersi o usare un foglietto con gli appunti come aveva chiesto”, afferma Trump. Inoltre verrà tenuto spento il microfono del candidato che non ha la parola mentre l’altro parla.

Il tycoon ha aggiunto che lo spazio del dibattito su Fox News rimarrà “aperto” se Harris dovesse cambiare idea. “Abbiamo anche ricevuto rassicurazioni da Abc che questo sarà un dibattito ‘giusto ed equo’ e che a nessuna delle due parti verranno fornite le domande in anticipo”, ha aggiunto Trump.

