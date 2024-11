 Trump vince anche in Arizona e silura Haley e Pompeo: ” Li ho apprezzati ma non saranno nella mia amministrazione”

Trump si aggiudica anche lo stato in bilico dell’Arizona, portando il numero finale dei grandi elettori a 312 e silura Nikki Haley e Mike Pompeo annunciando che non faranno parte del nuovo governo

E’ ufficiale il neo presidente eletto vince anche in Arizona, che originariamente era considerato uno Stato in bilico. Con questa vittoria, i grandi elettori di Trump passano a quota 312, rendendo quasi certa anche la maggioranza alla Camera, dopo essersi già presa quella al Senato.

Donald Trump sta lavorando alla costruzione del team che lo affiancherà al governo del Paese ed ha annunciato che non ne faranno parte l’ex ambasciatrice americana all’Onu, Nikki Haley, e Mike Pompeo, che fu segretario di Stato nella precedente amministrazione Trump. “Non inviterò l’ex ambasciatrice Nikki Haley o l’ex segretario di Stato Mike Pompeo a unirsi all’amministrazione Trump, che è attualmente in formazione”, ha scritto infatti Trump sul suo social Truth. “Ho apprezzato molto lavorare con loro in precedenza e vorrei ringraziarli per il loro servizio al nostro Paese”.

Di fatto un siluramento. Nikki Haley ha pagato i pesanti attacchi al tycoon in campagna elettorale ed è salita sul carro del vincitore solo dopo pesantissime sconfitte alla primarie, scontato che Trump non la consideri “affidabile”. Mike Pompeo è un abile politico, ma le sue posizioni sulla guerra in Ucraina non coincidono con quelle del nuovo presidente, l’ex segretario di Stato infatti ha dichiarato che vorrebbe continuare a finanziare Kiev. Impossibile quindi fare parte della nuova squadra di Trump.