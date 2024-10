Trump: “Zelensky non doveva far iniziare la guerra. Quella guerra è perdente”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “Non avrebbe mai dovuto far iniziare la guerra. Quella guerra è perdente”

Lo ha detto l’ex presidente Donald Trump in un’intervista al podcast di Patrick Bet-David. “Ritengo che Zelensky sia il più grande venditore che io abbia mai visto. Ogni volta che viene qui gli diamo 100 miliardi. Chi altro nella storia ha mai ottenuto questo tipo di soldi? Nessuno. E questo non significa che non voglio aiutarlo. Ma non avrebbe mai dovuto lasciare che la guerra iniziasse. Quella guerra è perdente”