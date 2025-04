Trump: “Zelenzky con Biden il corrotto ha permesso inizio guerra farsa. Con me presidente non sarebbe iniziata”

“Il presidente Zelensky e Joe Biden il Corrotto hanno fatto un lavoro assolutamente orribile nel permettere che questa tragedia iniziasse”

Lo ha scritto sulla sua piattaforma, Truth Social, il presidente americano Donald Trump, aggiungendo: “C’erano così tanti modi per impedirlo sin dall’inizio. Ma questo è il passato. Ora dobbiamo farla finire, E IN FRETTA. CHE TRISTEZZA!”.

Accuse pesanti al suo predecessore, accusato anche di avergli rubato le elezioni presidenziali del 2020 e al presidente ucraino, accusati di essere gli artefici della guerra in corso tra Russia e Ucraina.

“La guerra tra Russia e Ucraina è la guerra di Biden, non la mia. Sono appena arrivato, e durante i miei quattro anni di mandato non ci sono stati problemi nel prevenirla”, scrive Trump nel post, per poi sottolineare che al tempo “il presidente Vladimir Putin, e tutti gli altri, rispettavano il vostro Presidente! IO NON HO NULLA A CHE FARE CON QUESTA GUERRA, MA STO LAVORANDO CON IMPEGNO PER FAR CESSARE MORTE E DISTRUZIONE. Se le elezioni presidenziali del 2020 non fossero state TRUCCATE — e lo sono state, in molti modi — quella terribile guerra non sarebbe mai avvenuta”.

Il post è stato scritto dopo l'attacco missilistico russo sulla città ucraina di Sumy, in cui sono morte 34 persone. Kiev ha fatto sapere che si trattava di civili, mentre Mosca ha sostenuto che l'obiettivo fosse una riunione di membri delle forze armate. Nelle ore dopo l'attacco l'inviato presidenziale per l'Ucraina, il generale Keith Kellogg, ha accusato Mosca di aver "oltrepassato ogni limite", mentre Trump, pur evidenziando che si è trattato di un evento "orribile", ha affermato: "mi hanno detto che è stato un un errore".