 Trump:“Tre o quattro mesi” e il governo Biden – Harris potrebbe scatenare la terza guerra mondiale 

“L’attuale governo degli Stati Uniti guidato da Joe Biden insieme a Kamala Harris potrebbe scatenare la terza guerra mondiale nel giro di pochi mesi”

Lo ha affermato il candidato repubblicano alle presidenziali Donald Trump, intervenendo ad una manifestazione elettorale in California, trasmessa sul canale YouTube della RSBN. Il tycoon ha dichiarato che la guerra mondiale potrebbe iniziare entro 3-4 mesi: “In realtà mi preoccupo per i prossimi tre mesi. Davvero. Temo che i prossimi tre mesi e mezzo finiranno in una guerra mondiale a causa delle persone che abbiamo [al governo],” ha detto durante una manifestazione nello stato della California. “Sostanzialmente sono preoccupato per i prossimi tre mesi e mezzo o quattro perché ci troveremo in una guerra mondiale a causa delle persone che abbiamo (l’attuale governo degli Stati Uniti, ndr)”, ha avvertito l’ex presidente Usa.

Triump ha anche promesso, che se vincesse le elezioni presidenziali di novembre, sarà in grado di risolvere il conflitto in Ucraina, così come di “porre fine al caos in Medio Oriente”. Il tycoon aveva precedentemente affermato che la sua rivale Kamala Harris non sarebbe stata in grado di impedire una terza guerra mondiale ese , se vincesse, Washington affronterebbe un conflitto militare con la Russia.

Il 5 novembre si svolgeranno le elezioni presidenziali americane. Il Partito Democratico sarà rappresentato dal Vice Presidente Harris, mentre il Partito Repubblicano dall’ex Presidente Trump.