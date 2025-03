Trump:“Tregua su Mar Nero e centrali energetiche più vicina”, ma Mosca accetta solo dopo stop a sanzioni agricole e bancarie

Gli Stati Uniti a Riad raggiungono intesa in 5 punti con l’Ucraina, ma sul cessate il fuoco nel Mar Nero il Cremlino è stato chiaro: “Via sanzioni su agricoltura e banche o niente tregua”.Trump ritiene che la Russia voglia porre fine alla guerra ma ammette che Mosca potrebbe tirarla per le lunghe

Dopo i colloqui a Riad con le delegazioni di Mosca e Kiev, la Casa Bianca ha diffuso due note parallele in 5 punti e parla di “passi nella giusta direzione”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai giornalisti che la sua amministrazione sta “esaminando” le condizioni che il Cremlino ha affermato dovranno essere soddisfatte prima che un accordo sul Mar Nero possa essere implementato. “Stiamo pensando a tutte queste condizioni in questo momento. Ci sono cinque o sei condizioni. Le stiamo esaminando tutte”, ha detto Trump alla Casa Bianca. In precedenza, la Casa Bianca aveva affermato che sia l’Ucraina che la Russia hanno concordato di smettere di usare la forza nel Mar Nero. Un accordo solo di principio, il Cremlino ha infatti subito precisato che per accettarlo è necessario che siano soddisfatte le sue condizioni, ovvero lo stop alle sanzioni su agricoltura e banche.

Come già accaduto nella fase negoziale, il Cremlino ha chiesto una serie di condizioni e tende a modificare il quadro generale. “Valuteremo tutte le condizioni”, dice Trump, prendendo atto dei paletti fissati da Putin. Per la Russia, l’entrata in vigore della tregua nel Mar Nero è legata all’eliminazione delle restrizioni relative alle esportazioni agricole (prodotti alimentari e fertilizzanti) e alla rimozione di sanzioni nei confronti del settore agricolo e bancario, con il reinserimento di una serie di istituti nel sistema Swift, il sistema utilizzato dalle banche di ogni paese per le transazioni internazionali. Altrimenti nessuna tregua.

Il Cremlino, inoltre ha chiarito che la tregua relativa alle infrastrutture energetiche è iniziata il 18 marzo e durerà 30 giorni: riguarda raffinerie petrolifere, gasdotti, impianti di stoccaggio, centrali e dighe collegate a centrali idroelettriche. La violazione della tregua da parte di uno dei due paesi, secondo Mosca, libererà automaticamente l’altra parte da ogni vincolo. E’ evidente che i rischi legati a provocazioni sono enormi.

La proposta della Casa Bianca, che si compone di 5 punti, è redatta in doppia versione: una relativa all’accordo con la Russia, l’altra per l’Ucraina.

Il primo punto è sulla tregua nel Mar Nero. La dichiarazione “Gli Stati Uniti e la Russia (così come Usa e Ucraina, ndr) hanno concordato di garantire una navigazione sicura” per attività commerciali, “eliminare l’uso della forza e impedire l’utilizzo di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero”, si legge nel primo punto.

Il secondo punto relativo a Kiev evidenzia che ”gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno concordato che gli Stati Uniti restano impegnati a garantire lo scambio di prigionieri di guerra” tra Mosca e Kiev, ”il rilascio dei civili detenuti e il ritorno dei bambini ucraini trasferiti con la forza” in Russia.

Al punto 2 della dichiarazione con Mosca si legge: gli Stati Uniti contribuiranno a ripristinare l’accesso della Russia al mercato mondiale per le esportazioni di prodotti agricoli e fertilizzanti, a ridurre i costi delle assicurazioni marittime e a migliorare l’accesso ai porti e ai sistemi di pagamento per tali transazioni.

Doppia versione anche per il terzo il punto che propone: gli Stati Uniti, la Russia e l’Ucraina hanno concordato di sviluppare misure per l’attuazione dell’accordo del presidente Trump e del presidente Putin e del presidente Zelensky per vietare gli attacchi contro le strutture energetiche di Russia e Ucraina. Non sono previste quindi moratorie per le infrastrutture civili: possono essere colpite.

Il quarto punto sostiene che Stati Uniti, la Russia e l’Ucraina accolgono con favore i buoni uffici dei Paesi terzi al fine di sostenere l’attuazione degli accordi energetici e marittimi.

Nel quinto ed ultimo punto, Stati Uniti, la Russia e l’Ucraina continueranno a lavorare per il raggiungimento di una pace duratura e sostenibile.

Entrambe le note si concludono con la riaffermazione che gli Stati Uniti hanno ribadito a Mosca e Kiev “l’imperativo del presidente Trump di fermare le uccisioni da entrambe le parti del conflitto tra Russia e Ucraina, come passo necessario per raggiungere una soluzione di pace duratura. A tal fine, gli Stati Uniti continueranno a facilitare i negoziati tra le due parti per raggiungere una risoluzione pacifica, in linea con gli accordi presi a Riad”.

Negli ultimi giorni, Kiev ha provato a opporsi alla linea che la Casa Bianca sembra dare per scontata: l’Ucraina, dice Trump, deve rassegnarsi a cessioni territoriali. “Parliamo di confini e territori”, le parole del presidente degli Stati Uniti. Washington potrebbe riconoscere la Crimea come russa e spingere Kiev ad accettare la perdita delle regioni che Putin ha annesso dall’inizio della guerra: Luhanns, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare che fa gola agli Usa. Nei colloqui di Riad – cerca di fare muro Zelensky – “non c’è stato alcun accordo con noi sui territori, lo sanno che questa è una questione delicata, ne ho parlato fin dall’inizio”.

Pubblicità Pubblicità