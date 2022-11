Truppe cecene avrebbero catturato i responsabili dell’omicidio dei prigionieri di guerra russi

Il video di pochi secondi, postato su alcuni canali social russi, mostrerebbe la cattura di sei militari ucraini accusati di essere legati all’omicidio di prigionieri di guerra russi disarmati

Il video, di pochi secondo, diffuso su alcuni canali social russi, mostrerebbe la cattura di sei militari ucraini collegati all’omicidio dei prigionieri di guerra russi. A catturarli sarebbero state le truppe cecene di Ramzan Kadyrov, nel video si vede che i prigionieri vengono legati e bendati con nastro adesivo.

Sul canale Telegram di Kadyrov tuttativa non vi sono ancora dichiarazioni in merito. Non è chiaro che fine abbiano fatto i militari ucraini catturati.