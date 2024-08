Le truppe russe hanno distrutto una raffineria di petrolio che forniva carburante all’esercito ucraino oltre a quattro depositi di munizioni ed hanno colpito un sito utilizzato dai mercenari di Kiev

Lo scrive la Tass citando quanto ha riferito oggi mercoledì 7 agosto il ministero della Difesa russo. “Aerei operativi/tattici, veicoli aerei senza pilota, truppe missilistiche e artiglieria dei gruppi di forze russi hanno colpito una raffineria di petrolio che fornisce carburante per l’equipaggiamento dell’esercito ucraino, un sito di schieramento temporaneo di mercenari stranieri e un ammassamento di attrezzature militari nemiche in 153 aree, “, distrutti anche quattro depositi di munizioni dell’esercito ucraino, ha affermato il Ministero in una nota.

Le truppe russe nell’ultimo giorno, hanno colpito quattro brigate ucraine nelle regioni di Kharkov e Sumy, causando oltre 220 vittime tra le truppe nemiche, distrutti anche sei carri armati e due lanciamissili terra-aria Buk, ha riferito il ministero.

Le perdite dell’esercito ucraino in quella zona del fronte nelle ultime 24 ore ammontano a 220 uomini, sei carri armati, due veicoli da combattimento di fanteria, quattro veicoli corazzati da trasporto truppa, sei veicoli corazzati da combattimento, sei camioncini, due lanciamissili terra-aria Buk, un sistema di artiglieria semovente Krab da 155 mm di fabbricazione polacca, un obice Msta-B da 152 mm e due obici D-30 da 122 mm, ha specificato.

Il ministero della Difesa russo, ha aggiunto che le perdite dell’esercito ucraino nelle aree vicine agli insediamenti di Sinkovka nella regione di Kharkov, Stelmakhovka nel Repubblica popolare di Lugansk e Novosadovoye nella Repubblica popolare di Donetsk ammontano a più di 530 soldati, un veicolo da combattimento di fanteria Bradley di fabbricazione statunitense, un veicolo corazzato M113 di fabbricazione statunitense, 18 veicoli a motore, un AS-90 da 155 mm di fabbricazione britannica. un sistema di artiglieria semovente, un obice M198 da 155 mm di fabbricazione statunitense, un obice Msta-B da 152 mm, un obice D-30 da 122 mm, due cannoni d’artiglieria L119 da 105 mm di fabbricazione britannica e una stazione di guerra elettronica Anklav-N, ha specificato il ministero.