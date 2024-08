 Truppe russe hanno attaccato 13 regioni ucraine: tre morti e 13 feriti solo  nell’ultimo giorno

Gli attacchi russi contro l’Ucraina nelle ultime 24 ore hanno causato la morte di almeno tre persone e il ferimento di diversi civili

Lo scrive il Kiev Independent, citando le autorità regionali ucraine secondo cui sono state 13 le regioni ucraine sottoposte ai raid di Mosca: Kiev, Vinnytsia, Sumy, Cherkasy

Mykolaiv, Chernihiv, Luhansk, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Kharkiv Kherson, Zaporizhzhia e Donetsk. Nelle ultime cinque di queste regioni.sono state segnalate vittime.

Lo comunica l’Aeronautica militare ucraina, aggiungendo che la Russia ha lanciato 30 droni di tipo Shahed dalla città russa di Yeysk e dalla città di Primorsko-Akhtarsk. Le forze ucraine hanno abbattuto tutti i droni sulle oblast di Kiev, Kherson, Mykolaiv, Vinnytsia, Cherkasy, Kharkiv e Khmelnytskyi. Nell’oblast di Zaporizhia, mentre le truppe di Mosca hanno colpito nove insediamenti, uccidendo due uomini e ferendone un altro nel distretto di Polohy, ha riferito l’amministrazione militare locale .

Nella serata di ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che una persona è morta e altre 12 sono rimaste ferite in un raid russo che questa mattina ha colpito il centro della città ucraina di Kharkiv. “In questo momento, è ancora in corso un’operazione di salvataggio a Kharkiv dopo l’attacco russo”, “Ci sono persone sotto le macerie e stiamo facendo del nostro meglio per aiutarle. Al momento, sappiamo che 12 persone sono rimaste ferite. Sfortunatamente, una persona è morta”, ha sottolineato, promettendo che “risponderemo sicuramente alla Russia. Il terrore russo sarà inevitabilmente punito”.