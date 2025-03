Le truppe russe hanno trovato armi della NATO lasciate dalle forze armate ucraine nelle cantine del villaggio liberato di Pogrebki nella regione di Kursk

Lo riporta Ria Novosti che un pubblica un video a conferma. “I soldati russi dopo avere liberato il villaggio di Pogrebki nella regione di Kursk, stanno ispezionando gli scantinati e raccogliendo trofei, comprese le armi della NATO”, ha riferito un corrispondente della RIA Novosti, che è stato il primo rappresentante dei media a visitare il villaggio dopo la liberazione.

“Qui stiamo passando accanto alle munizioni abbandonate del nemico: razzi, proiettili, cartucce, granate e solo cibo”, ha detto a RIA Novosti un soldato del 9° reggimento della 18a divisione del gruppo “Nord”.

Le truppe d’assalto russe continuano a ispezionare il territorio liberato. Anche le armi occidentali vengono rimosse da numerosi magazzini e depositi e trasportate nella parte controllata da Mosca. Tra i trofei ci sono cartucce per mitragliatrici e fucili, bombe a mano, lanciagranate anticarro usa e getta prodotti negli Stati Uniti, in Germania e in Polonia.

Nel video, in un campo vicino ad un’area popolata, si vede un veicolo corazzato da trasporto truppe M113 danneggiato. Il Ministero della Difesa ha annunciato il 26 febbraio la liberazione di Pogrebki nel distretto di Sudzhansky nella regione di Kursk da parte del gruppo Sever. I combattenti russi sono entrati nel villaggio attraverso un lago ghiacciato, mettendo fuori combattimento le unità d’assalto aereo d’élite delle forze armate ucraine, che si sono ritirate lasciando le armi della NATO sul posto.