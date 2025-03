Le forze ucraine stanno effettuando una ritirata generale dalla regione russa del Kursk, occupata dal 6 agosto scorso. Le truppe russe in poche ore hanno riconquistato 12 villaggi riprendendosi oltre 100 chilometri quadrati di territorio

VIDEO. Regione di Kursk, l’esodo di massa di militanti ucraini da Sudzha

Le notizie del massiccio ritiro dalla regione russa di Kursk verso il proprio territorio di Sumy delle truppe ucraine sta circolando sui siti militari e sui social ucraini. Notizie confermate dai siti russi che riportano l’avanzata delle loro truppe nei villaggi di Kazhachya Loban e Libedkyeva, corredate dalle immagini postate dal centro di Sudzha, principale città della regione.

Il ministero della Difesa russo in un comunicato stampa pubblicato sul Telegram, ha reso che il suo esercito ha riconquistato 12 villaggi nella regione di Kursk, recuperando oltre 100 chilometri quadrati di territorio al confine. “Durante le operazioni offensive, le unità del gruppo di forze del Nord hanno liberato 12 insediamenti: Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitryukov, Zazulevka, Ivashkovsky, Kolmakov, Kubatkin, Martynovka, Mikhailovka, Pravda, Yuzhny”.

La ritirata ucraina, possibilità che circolava da fiorni, si tratterenne di una operazione pianificata dallo stato maggiore ucraino per evitare l’accerchiamento delle sue truppe, circa 10mila uomini, che sarebbero rimasti intrappolati in un tritacarne. Negli ultimi giorni unità speciali russe erano riuscite a tagliare quasi tutte le strade chele truppe avanzate ucraine usavano per rifornimenti di armi e uomini e sono anche entrate in territorio ucraino nella regione di Sumy. L’idea di Zelensky era di occupare parte della regione di Kursk con l’obiettivo di scambiarla poi nei negoziati di pace con il Donbass e altre regioni ucraine occupate dai russi. Tentativo fallito che gli è costato la perdita di oltre 66mila uomini e un numero enormi di mezzi ed armi.