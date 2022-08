Tunisia. Presidente Saied contro USA: “Rifiutiamo qualsiasi interferenza nei nostri affari interni”

Il presidente tunisino Kais Saied ha nuvamente espresso il suo rifiuto a qualsiasi interferenza degli Stati Uniti negli affari interni della Tunisia

La posizione è stata espressa durante il suo incontro con l’assistente del segretario di Stato americano per gli affari del Vicino Oriente, Barbara Leaf. Saied ha espresso il suo dispiacere per le recenti dichiarazioni di diversi funzionari statunitensi sull’attuale situazione in Tunisia e ha riaffermato la ferma posizione della Tunisia sulla sovranità e l’indipendenza del suo processo decisionale nazionale, si legge nella dichiarazione, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Xinhua.

Il presidente ha espresso il suo rifiuto a qualsiasi “interferenza negli affari interni del Paese”. Una presa di posizione in linea con quanto fatto a fine luglio, quando il ministero degli Esteri della Tunisia ha convocato l’incaricato d’affari statunitense Natasha Franceschi per denunciare le dichiarazioni “inaccettabili” dei funzionari Usa contro il referendum costituzionale tenuto il 25 luglio 2022.

Diversi alti funzionari statunitensi, tra cui il Segretario alla Difesa americano Lloyd Austin e il Segretario di Stato americano Antony Blinken, hanno espresso la loro “preoccupazione” per la democrazia in Tunisia a seguito di un referendum costituzionale: “la nuova Costituzione potrebbe indebolire la democrazia tunisina ed erodere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”, aveva dichiarato Blinken.