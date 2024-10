Turchia. Almeno 10 morti nell’attentato ad Ankara, Erdogan accusa il Pkk e bombarda 32 obiettivi in Iraq e Siria

Le vittime dell’attentato di ieri alla sede della Turkish Aerospace Industry vicino ad Ankara con conflitto a fuoco e presa di ostaggi sono almeno 10 in totale

L’attentato è arrivato mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si trovava in Russia, a Kazan e lavorava a uno scambio con i curdi, della pace in cambio del voto per cambiare la Costituzione in modo da potersi ricandidare per un altro mandato. Per Erdogan dunque che dietro l’attentato ci sia il Pkk non ci sono dubbi. L’obiettivo del presidente turco era entrare nei Brics, assicurando capitali cinesi alla affaticata economia turca, ma senza perdere la centralità di alleato Nato.

Le forze speciali turche hanno eliminato due dei tre terroristi, uno dei quali donna, che hanno attaccato la sede dell’azienda aerospaziale statale turca Tusas nella capitale Ankara, scrivono i media turchi, che citano fonti delle forze dell’ordine. Nel video si vedono due dei tre terroristi in azione.

La Turchia e il ministero della Difesa ha risposto all’attacco ed ha annunciato di aver bombardato e colpito 32 obiettivi del PKK in Iraq e in Siria: “trentadue obiettivi” del PKK e dei suoi alleati nel nord dell’Iraq e in Siria, dopo l’attentato che ha causato almeno cinque morti ad Ankara. “In conformità con i nostri diritti di autodifesa derivanti dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, è stata condotta un’operazione aerea contro obiettivi terroristici nel nord dell’Iraq e della Siria il 23 ottobre 2024, e un totale di 32 obiettivi appartenenti ai terroristi sono stati distrutti con successo” dice il ministero in una dichiarazione, precisando che queste “operazioni aeree continuano”.