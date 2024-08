Turchia contro l’interventismo Eu: “Rischio di una guerra nucleare a causa dell’Ucraina”

Il conflitto in Ucraina potrebbe degenerare in una guerra che implica l’uso di armi nucleari. Urge un cessate il fuoco tempestivo e l’avvio di colloqui per una soluzione pacifica al conflitto

Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan durante una visita in Slovenia. “Purtroppo la guerra tra Russia e Ucraina è nel suo terzo anno nel cuore dell’Europa e rischia di degenerare in una guerra con l’uso di armi nucleari”, ha sottolineato nella trasmissione TRT Haber.

Fidan ha aggiunto che la Turchia ha chiesto un rapido cessate il fuoco e l’avvio di colloqui per una soluzione pacifica del conflitto. È difficile prevedere tutti i rischi che comporta il conflitto ucraino, ha sottolineato il massimo diplomatico turco. “Non c’è niente di più umano della richiesta di fermare la guerra. Ciò richiede colloqui. I negoziati sono necessari anche per evitare che la nostra regione venga ulteriormente devastata dalla guerra”, ha osservato Fidan, sottolineando che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha mantenuto i contatti con i suoi omologhi in Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Vladimir Zelensky, avanzando proposte che potrebbero aiutare a risolvere il conflitto.