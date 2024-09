Turchia: “Netanyahu facendosi scudo dell’impunità sta portando avanti un genocidio con follia omicida”

“Siamo dinanzi a un governo di fanatici guidato da Netanyahu che facendosi scudo del senso di impunità sta portando avanti un genocidio con follia omicida”

Sono le parole del ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, che ha commentato l’intervento del premier israeliano Benjamin Netanyahu presso l’Assemblea Generale della Nazioni Unite. Inoltre Fidan, è tornato a chiedere un intervento da parte della comunità internazionale. “Fino a quando non verranno applicate sanzioni e non si farà una vera pressione su Israele questo genocidio continuerà. Sta avvenendo a Gaza, in Cisgiordania e ora anche in Libano”, ha detto Fidan.