Turchia. Spoglio quasi finito: Erdogan è al 49,3%, quasi sicuro il ballottaggio con Kilicdaroglu

“Anche se i risultati non sono ancora stati pubblicati, siamo chiaramente in testa. Non sappiamo ancora se le elezioni siano finite con questo primo turno, ma se la gente ci porterà al secondo turno lo rispetteremo”



I primi dati all’inizio dello spoglio vedevano il presidente uscente Erdogan al 56% in vantaggio sul principale sfidante e leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu, vantaggio dovuto al fatto che i primi dati ad arrivare sono stati quelli di piccoli villaggi dell’Anatolia. Il margine poi si assottigliato gradualmente con l’arrivo dei dati dai grandi centri. Quando siamo al 98% delle schede scrutinate, Il presidente uscente è sceso sotto il 50%, al 49.3%, e lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, è al 44.9%. Dati che se a fine spoglio saranno confermati, renderanno necessario un secondo turno il 28 maggio.

quasi finito anche lo spoglio dei parlamentarie Erdogan ha ottenuto la maggioranza in parlamento

Con l’85% dei voti scrutinati, la coalizione che appoggia Erdogan e composta dall’Akp e dai nazionalisti dell’Mhp, ha la maggioranza in Parlamento con 320 seggi su 600. Secondo i dati forniti dall’agenzia Anadolu, infatti, l’Akp conquista 268 seggi, confermandosi il partito più votato con il 36% dei consensi, mentre l’Mhp ne conquista 52 con il 10,5%. Per quanto riguarda l’opposizione, la principale forza, il Partito repubblicano del popolo (Chp), è al 24,7% per 168 seggi. Tra i suoi alleati, il Buon Partito (Iyi Party) è al 10% per 46 seggi, il Partito della Sinistra Verde è a 9,7% per 59 seggi mentre il Partito del Welfare ne conquista 5 e altri due.