Turismo post-Covid. Nuove nomine alla Fijet Italia: Giovanni Montemaggiore Ambasciatore della “Gastronomia siciliana nel Mondo”

Nuove nomine alla Fijet Italia per rilanciare il turismo post pandemia. Responsabile nazionale del “Turismo enogastronomico” Angelo Concas di Cagliari, “Turismo rurale ed esperenziale” Fausto Faggioli dell’Emilia Romagna. Ambasciatore della “Gastronomia siciliana nel mondo” Giovanni Montemaggiore.Fiduciario Fijet di Roma e Lazio il giornalista Daniele Brocchi.

“Il settore del turismo in Italia, dopo il trend positivo degli ultimi anni bloccato dal Covid-19, necessita la sua effettiva ripresa potenziando la Fijet e coinvolgendo cittadini e turisti con attività e servizi sempre innovativi”. Lo ha detto il presidente Giacomo Glaviano.

In proposito,al fine di dare un impulso e maggiore funzionalità alla Federazione italiana dei Giornalisti e Scrittori di Turismo e un riconoscimento ai colleghi che negli anni si sono distinti per il lavoro svolto con amore, passione e professionalità per la crescita e lo sviluppo del turismo nel mondo – il giornalista siciliano – ha disposto l’assegnazione di nuovi incarichi e nominato all’interno della Fijet Italia i soci:



1. ANGELO CONCAS

Responsabile Nazionale del “Turismo Enogastronomico”

Giornalista, Presidente Nazionale Epulae Accademia Enogastronomica Internazionale per la formazione e la promozione della cultura enogastronomica e dell’Analisi Sensoriale degli alimenti e delle bevande.

2. FAUSTO FAGGIOLI

Responsabile Nazionale del “Turismo Rurale ed Esperenziale”

Esperto europeo di reti intersettoriali e distretti rurali di qualità per l’Emilia Romagna, Presidente Accademia EARTH – rete europea per lo sviluppo economico.

3. GIOVANNI MONTEMAGGIORE

Ambasciatore della “Gastronomia siciliana nel mondo”

Presidente delegato dei Disciples d’Auguste Escoffier della Sicilia.

4. DANIELE BROCCHI

Fiduciario Fijet Italia Roma e Lazio

Giornalista, Vicepresidente Convention Bureau di Roma e Lazio.