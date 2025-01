Tutta l’Ucraina sotto massicio attacco missilistico russo. Colpite infrastrutture energetiche a Leopoli

Questa mattina in tutta l’Ucraina è scattato un allarme aereo per un massiccio attacco di missili russi sia balistici che cruise, indirizzati soprattutto verso l’ovest del Paese. Lanciati da bombardieri strategici Tu-95Ms, soprattutto missili Kh-101 e missili da crociera Kalibr e Kinzhal, che hanno colpito la regione di Kherson

Lo fa sapere l’aeronautica militare ucraina, citata dai media, fra cui l’Ukrainska Pravda.Il ministero della Difesa russo aveva annunciato che avrebbe reagito agli attacchi dell’Ucraina in territorio della Russia. L’aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale nelle prime ore di oggi, in seguito alla segnalazione che un gruppo di bombardieri strategici Tu-95MS era decollato dall’aeroporto russo di Olenya, nell’oblast di Murmansk.

Secondo quanto riferito, la Russia ha lanciato missili balistici dall’oblast di Belgorod. Sono state segnalate esplosioni a Kharkiv, nella regione di Khmelnytsky e in quella di Ivano-Frankivsk. Media ucraini riportano che missili hanno colpito anche a Sumy, Kherson, Mykolaiv e Kirovohrad. Colpita anche Kiev, come si evince dal video che mostra colonne di fumo per le vie dalla capitale.

Il sindaco del capoluogo Andriy Sadovyi ha affermato che le forze russe nell’oblast di Leopoli, al confine con la Polonia, hanno “attaccato l’infrastruttura energetica della nostra regione e dell’Ucraina”. La Russia ha compiuto un attacco aereo contro un’infrastruttura energetica nella regione di Leopoli, ha confermato ancheil governatore della regione ucraina. “Due infrastrutture energetiche critiche nei distretti di Drogobych e di Stryi sono stati coliti. Per fortuna non ci sono vittime, ma ci sono danni”, ha detto il governatore.

In conseguenza del “massiccio attacco missilistico russo” di questa mattina sull’Ucraina, esplosioni sono state segnalate a Kharkiv (nel nord-est) e negli oblast di Khmelnytsky e Ivano-Frankivsk, entrambi nell’ovest del Paese. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni, scrive il Kyiv Independent.

L’operatore di rete statale ucraino, Ukrenergo, ha imposto blackout elettrico di emergenza come misura preventiva, ha annunciato il ministro dell’Energia, Herman Haluschenko. I bombardieri Tupolev Tu-95, scrivono i media ucraini, si sono levati in volo da Olenya, nell’oblast russo di Murmansk, mentre diversi missili balistici sono stati lanciati dall’oblast confinante di Belgorod.

la Polonia in relazione al massiccio attacco russo in corso in Ucraina, ha fatto decppare i suoi caccia. Lo ha riferito il servizio stampa del comando operativo dell’esercito polacco, affermando che in risposta agli attacchi dell’aviazione russa a lungo raggio su obiettivi nella parte occidentale dell’Ucraina, diverse coppie di caccia delle forze di servizio dell’aeronautica polacca si sono alzati in volo per proteggere i confini.

I militari polacchi hanno spiegato di aver adottato misure di sicurezza per proteggere i territori polacchi confinanti con le zone minacciate dell’Ucraina. Il comando operativo delle forze armate polacche monitora la situazione attuale e le forze e i mezzi ad esso subordinati sono pienamente pronti per una risposta immediata