Tutto pronto a Fiera Milano per la Bit 2023

Domenica si parte con i riflettori puntati sul Turismo. Previsti oltre 40mila visitatori, 900 giornalisti accreditati, 108 lanci d’agenzia rilevati, 616 notizie, articoli servizi rilevati, 32 servizi televisivi rilevati e 1626 uscite web rilevate

“Questo è l’anno dei grandi numeri che rafforzano il rilancio del 2022 perchè c’è voglia di viaggiare in Italia e nel mondo – sottolinea Giacomo Glaviano, presidente nazionale dei Giornalisti del Turismo Fijet

All’importante e atteso appuntamento Daniela Santanchè, ministro del turismo.Confermata la presenza del nuovo Sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla, il quale alle 10:30 dopo il taglio del nastro sarà uno dei protagonisti dell’incontro su “Le prospettive del turismo nella sicilia occidentale” che vede moderatore Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia. Partecipano anche Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale,Francesco Miccichè Sindaco di Agrigento e Marcantonio Ruisi, professore di Scienze economiche, aziendali e statistiche all’Università degli Studi di Palermo.

Sarà un momento di incontro e dialogo quello di Fiera Milano dove gli attori discutono i grandi trend del settore del turismo e li declinano in opportunità di crescita nel confronto con esperti, grandi personaggi internazionali ed esponenti aziendali italiani ed esteri.

Quello della Bit – come è noto – è il luogo ideale per sviluppare relazioni e business, condividere nuovi saperi, ispirare il cambiamento. Proprio al Sindaco Lagalla abbiamo chiesto la sua opinione. “Per quanto riguarda le prospettive del turismo a Palermo e nel suo territorio della provincia credo che la sfida sia iniziare a declinare al plurale la parola turismo e trasformarla in turismi. Su questo tema, elaborare una strategia vincente per Palermo significa cambiare approccio, visione, prospettiva. Insomma, parlare e pensare, appunto, di turismi: classico, mordi e fuggi, crocieristico, congressuale e fieristico. Tutti con esigenze e specificità diverse, che un Comune, e più in generale una Città Metropolitana, deve conoscere e ottemperare. Incastonati in un progetto più generale di miglioramento dei servizi”.

La BIT di Milano è l’unica fiera in Italia con una doppia anima: tre giorni dedicati agli operatori del settore, una giornata è aperta anche al pubblico. Per gli operatori del settore rappresenta l’occasione per stringere relazioni di valore con decision-maker e buyer accuratamente selezionati e profilati, provenienti da tutto il mondo in un ambiente B2B e, contemporaneamente, avere l’opportunità di promuovere il proprio brand e far conoscere le novità a un target selezionato di viaggiatori, interessati a trovare nuove ispirazioni e opportunità per i prossimi viaggi e vacanze.

Partecipare alla BIT significa intercettare nuovi clienti e sviluppare nuovi business, rafforzare le relazioni con il mercato e presentare le novità, raggiungere un mercato internazionale, far conoscere e valorizzare il “BRAND THE BEST OF WESTERN SICILY” come destinazione turistica unica nei confronti del mercato B2B e B2C.

Nei tre giorni di manifestazione sono in programma diversi importanti workshop professionalizzanti.Ritorna pure il format di eventi Bringing Innovation Into Travel, con approfondimenti e anticipazioni declinati nelle quattro macroaree Mega trend, Innovazione, Sostenibilità, Qualità e Inclusione.Analisi e dibattiti spazieranno dal metaverso alle evoluzioni dell’enogastronomia, dai nomadi digitali e il MICE d’alta gamma su crociere, intermodalità,segmento luxury, strategie commerciali.

Vi partecipano esperti e accademici,autorevoli esponenti aziendali e di associazioni:AIDIT, AITGL, ASTOI,Confcommercio, Convention Bureau Italia, ECTAA, Ente Sloveno per il Turismo, ETC, Federcongressi&Eventi, FIAVET, FTO, IBAR, OCSE, ONT, Slow Food, ADR, Alpitour, Bluvacanze, BWH Hotel Group Italia, Costa Crociere, eMinds Travel Technologies, KKM Group, Imperatore Travel World, ITA Airways, Italo, MSC Crociere, Mutika, Nicolaus, OIC, OTA Viaggi, Risposte Turismo, Ryanair, Sabre, SACBO, SEA Milan Airports, TikTok, Travelport, Trenitalia, Trenord, TH Group, Ticketcrociere, Twissen, Uvet GBT, Veratour, Vorwerk Folletto.

Nell’incontro Prezzo dinamico:come cambiano le strategie commerciali dei tour operator si parlerà di flessibilità, dinamismo, sicurezza e del loro impatto su domanda e offerta. Nel dettaglio dei segmenti, Le crociere ampliano gli orizzonti presenterà focus sulla ristorazione, inclusione di porti minori ed escursioni “libere”. L’approccio sostenibile è al centro di appuntamenti quali Aeroporti e intermodalità tra sostenibilità, design e tecnologia, confrontandosi anche con gli operatori ferroviari, e le opportunità del luxury di Hotel, crociere, aerei e shopping: le nuove frontiere del lusso, intese come guest experience e qualità del servizio.

Tecnologia e trasformazione digitale rappresentano un’altra sfida importante per il settore cui sono dedicati diversi appuntamenti nel palinsesto. L’esperienza digitale nel viaggio analizzerà le aspettative più elevate dei viaggiatori post-pandemia riguardo all’esperienza digitale, così come le tecnologie 4.0 e la realtà aumentata saranno oggetto di I nuovi strumenti che cambieranno per sempre i viaggi. Tra le sfide del futuro prossimo, Nomadi digitali: la nuova sfida delle destinazioni, con le nuove proposte e start-up per valorizzare il segmento in crescita dei professionisti da remoto.

Diversi sono gli esperti e relatori istituzionali dei panel:Magda Antonioli, docente presso l’Università Bocconi, Presidente ONT Osservatorio Nazionale del Turismo e Vicepresidente ETC European Travel Commission; Giuseppe Ciminnisi, Presidente facente funzioni di Fiavet Nazionale; Alberto Corti, Responsabile Settore Turismo di Confcommercio; Carlotta Ferrari, Presidente di Convention Bureau Italia; Roberta Garibaldi, Vicepresidente di Tourism OCSE; Franco Gattinoni, Presidente di FTO; Gabriella Gentile, Presidente di Federcongressi&Eventi; Flavio Ghiringhelli, Presidente di IBAR; Andrea Guizzardi, Docente di Statistica Economica presso l’Università di Bologna; Andrea Mele, Vicepresidente di Astoi; Gabriele Milani, Direttore di FTO e Deputy Chairman Tourism Committee di ECTAA; Giacomo Miola, Vicepresidente di Slow Food; Aljoša Ota, Direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia; Domenico Pellegrino, Presidente di Aidit.

Il 2023 sembra l’anno della ripartenza del turismo mondiale – evidenzia il presidente della Fijet Italia Glaviano, ricordando che il 2022 è stato l’anno del raddoppio di arrivi internazionali con oltre 900milioni di persone che hanno viaggiato all’estero.

di Adriana D’Incerto