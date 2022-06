Uccide a colpi di arma da fuoco la moglie e la figlia 22enne di lei: oggi era prevista l’udienza di separazione

Un efferato doppio femminicidio, un imprenditore 69enne ha sparato e ucciso la moglie e alla figlia di lei, nel giorno in cui era prevista l’udienza di separazione

La tragedia è avvenuta questa mattina in una villetta nel territorio del comune di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Le vittime sono, Renata Alexandra Trandafir di 22 anni, uccisa e la madre, Gabriela Trandafir di 47 anni. Ha commettere il doppio femminicidio sarebbe stato il marito della mamma, Salvatore Montefusco di 69 anni, imprenditore edile di origine campana. Nella famiglia c’è anche un ragazzo minorenne. Oggi era prevista l’udienza di separazione tra il presunto assassino e la moglie.

I carabinieri hanno già fermato Salvatore Montefusco, che sarebbe stato lui stesso uomo a chiamare i soccorsi, insieme ad alcuni vicini che hanno sentito gli spari. Attualmente Montefusco, imprenditore edile, si trova in caserma e nei suoi fronti verrà adottato un provvedimento cautelare.

Secondo i primi dettagli che si hanno in merito all’accaduto, il rinvenimento dei due cadaveri sarebbe avvenuto dopo un intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto proprio per aprire la porta dell’abitazione che si trova in aperta campagna.