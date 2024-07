Uccide il fratello a coltellate lo decapita e getta la testa dal balcone, poi chiama i carabinieri

Un assassinio orribile, un fratello ha ucciso l’altro mentre dormiva, lo ha decapitato ed ha gettato la testa dal balcone prima di consegnarsi ai carabinieri

Il terribile omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Piano a Pannarano, in provincia di Benevento. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, Benito di 59 anni, dopo una lite ha ucciso il fratello Annibale, 65 anni, nella sua camera da letto. Il presunto assassino avrebbe ucciso il fratello a coltellate, poi lo avrebbe decapitato ed infine ha lanciato la testa dal balcone.

Dopo averlo ucciso Benito si è rinchiuso in casa, ha chiamato i carabinieri dove è rimasto fino a quando sono arrivati insieme ai vigili del fuoco. Il fratello 59enne si è consegnato senza opporre resistenza e dopo essere stato fermato, è stato interrogato per tutta la notte, prima di essere trasferito nel carcere di Benevento con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Secondo quanto emerso, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due fratelli, che vivevano insieme in quella abitazione di famiglia. Indagini in corso per ricostruire il movente.