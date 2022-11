Uccide la madre a coltellate e nasconde il corpo in un sacco, poi si costituisce: 25enne arrestato

Un ragazzo di 25 anni ha ucciso la propria madre a coltellate, poi mette il corpo in un sacco, infine si costituisce dai carabinieri



È successo ieri a Gabiano nel Monferrato, in provincia di Alessandria. La vittima è Marina Mouritch 53enne, di origine lettone, casalinga ma con un passato da artista, che come raccontato dai vicini andava ogni giorno a correre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, madre e figlio vivevano insieme e ieri intorno alle due del pomeriggio i due avrebbero avuto una violenta lite litigio, culminata nel delitto. Il ragazzo che soffriva di crisi depressive, ha accoltellato la madre alla gola con un coltello da cucina, infine ha cercato di nascondere il cadavere chiudendolo in un sacco dell’immondizia che ha lasciato sul pavimento della cucina.

Intorno alle 15, però ha avuto un ripensamento è andato a costituirsi a piedi dai carabinieri. Il ragazzo è arrivato in caserma con gli abiti ancora sporchi di sangue ed avrebbe detto: “Ho fatto una cosa brutta, ho ucciso mia mamma”. Gli investigatori si sono quindi recati nell’appartamento che è sequestrato e durante i rilievi imilitari della scientifica hanno trovato il corpo della donna ancora in casa e il coltello da cucina con il quale sarebbe stato commesso il delitto.

Al termine dei rilievi, il 25enne è stato arrestato e portato nel carcere di Vercelli. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia. Sul fatto indagano i militari della compagnia di Casale Monferrato comandata dal capitano Valerio Azzone. Le indagini sono coordinate dalla procura di Vercelli.