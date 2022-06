Uccide l’ex moglie a colpi di pistola, poi uccide anche la nuova compagna ed infine si suicida

Uccide l’ex moglie sparandole per strada e poi fugge. Viene trovato un paio d’ore più tardi morto, sulla sua auto con accanto il corpo senza vita della nuova compagna



È accaduto nella giornata di ieri nella periferia di Vicenza. Una tragedia annunciata da un’ordinanza del 2019 che vietava all’assassino di avvicinarsi all’ex moglie, Lidia Miljkovic di 42 anni, di origine croata, è stata uccisa a colpi di pistola. Si tratterebbe di doppio femminicidio, l’uomo infatti prima di suicidarsi, secondo gli inquirenti, avrebbe ucciso anche la nuova compagna, con la quale aveva una relazione sentimentale, il cui corpo senza vita è stato trovato dentro la stessa auto, in una piazzola di sosta della tangenziale.

Secondo le prime indagini della polizia, l’omicidio sarebbe avvenuto per strada mentre la donna si trovava ancora in auto dopo aver accompagnato a scuola i due figli. L’assassino avrebbe esploso alcuni colpi di pistola, ma la donna sarebbe riuscita ad uscire dalla vettura tentanto una disperata fuga, ma sarebbe stata raggiunta da altri colpi di arma da fuoco che non le hanno lasciato scampo.

A quel punto l’assassino è fuggito a bordo della sua auto, secondo alcuni testimoni coprendosi la fuga con degli ordigni esplosivi. Immediatamente è scattata la caccia all’assassino in tutto il Veneto che si è conclusa con il ritrovamento della vettura in un’area di sosta della Tangenziale di Vicenza con all’interno i corpi senza vita dell’uomo e di un’altra donna, che pare fosse la nuova compagna.

Secondo Benedetto Mondello, datore di lavoro della vittima, titolare della Food&co di Vicenza e fratello dell’attuale compagno di Lidia si tratterebbe di “Una tragedia annunciata. Lei – ha spiegato – erano anni che presentava denunce. Una volta lui le aveva fracassato il cranio ed è stata in malattia per mesi“. L’uomo, nei cui confronti era stata emessa nel 2019 un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla donna, l’aveva invece denunciata per abbandono dei figli.