Ucraina: 1 milione di persone al buio dopo il massiccio attacco russo della notte con oltre 90 missili e più di 100 droni

Si aggrava il bilancio distruttivo del massiccio raid areo russo contro le infrastrutture elettriche di diverse regioni ucraine, tra cui anche la capitale Kiev: a oltre 1 milione di residenti è stata interrotta l’erogazione di energia elettrica e dell’acqua. Stop a scuole trasporti

Mosca aveva promesso risposte adeguate al lancio di missili Atacsm americani sulla regione di Kurs e la minaccia questa notte si è materializzata: “Le forze russe hanno attaccato nella notte le infrastrutture energetiche ucraine con circa 100 droni, più di 90 missili e munizioni a grappolo”, ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “L’obiettivo è il nostro settore energetico. Un totale di circa 100 droni d’attacco, più di 90 missili di vario tipo. In diverse regioni sono stati registrati attacchi con munizioni a grappolo che hanno preso di mira le infrastrutture civili”, si legge nel messaggio. “Questa è un’escalation molto spregevole delle tattiche terroristiche russe”, ha aggiunto Zelensky.

Come si legge sulla Cnn, questi attacchi hanno provocato blackout in diverse regioni, dove sono state interrotte le forniture di riscaldamento, acqua ed elettricità e gli ospedali funzionano con l’energia dei generatori. Secondo gli ultimi dati aggiornati più di un milione di ucraini sono rimasti senza elettricità nell’ovest del Paese, oltre al blocco dei trasporti, dell’erogazione dell’acqua e la chiusura delle scuole.

Poche ore dopo un massiccio attacco aereo russo contro le infrastrutture energetiche civili, ci sono “tagli di emergenza in tutto il paese a causa dell’attacco del nemico”, ha detto Serguii Kovalenko, a capo di una delle società fornitrici di energia elettrica, la Yasno, secondo cui, la compagnia energetica Ukrenergo prevede interruzioni di corrente fino a questa sera. Il governatore della regione di Lviv ha riferito poco prima che “523 mila abbonati sono senza elettricità a causa dei raid mattutini”. A questi si aggiungono altre 280 mila persone rimaste al buio nella regione di Rivne, che si trovano anche senza acqua corrente a causa di diverse interruzioni. Tutti i servizi competenti stanno lavorando per eliminare le conseguenze dell’attacco”, ha detto su Telegram il governatore Oleksandr Koval.

Anche nella vicina regione di Volyn, secondo il governatore, 215 mila abitanti sono al buio. Anche la regione occidentale di Ivano-Frankivsk sta subendo interruzioni di corrente, cosi’ come quella di Khmelnytsky, nell’Ucraina centrale, hanno segnalato interruzioni di corrente, ma non hanno quantificato la popolazione colpita. Nel sud dell’Ucraina, il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, ha annunciato che tram e filobus non funzioneranno a causa delle interruzioni e che almeno oggi le scuole rimarranno chiuse.

“Ancora una volta, il settore energetico è sotto un massiccio attacco nemico. Attacchi alle strutture energetiche si stanno registrando in tutta l’Ucraina”, ha affermato German Galushchenko in un post su Facebook, aggiungendo che l’operatore della rete elettrica nazionale ha “urgentemente introdotto interruzioni di corrente di emergenza”. Ukrenergo, l’operatore di rete statale, ha annunciato blackout di emergenza in diverse regioni nel tentativo di salvaguardare il sistema energetico dall’assalto russo.

Anche il popoloso quartiere Kyivskyi di Kharkiv è stato colpito da un missile durante l’attacco mattutino, ha dichiarato il governatore regionale Oleh Syniehubov. Non sono state segnalate vittime e i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto.

