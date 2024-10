Ucraina. A Kharkiv colpito un palazzo: 2 morti e 34 feriti. Russi conquistato il villaggio di Krugliakivka

Truppe russe catturano il villaggio di Krugliakivka nella regione nord-orientale di Kharkiv che prima del conflitto ospitava circa 1.200 persone

Lo afferma il ministero della difesa russa. Il villaggio si trova a circa 20 chilometri a sud di Kupiansk, una roccaforte ucraina che Mosca ha circondato. Le unità dell’esercito russo “hanno liberato l’insediamento di Krugliakovka nella regione di Kharkiv”, ha affermato il ministero della Difesa in un briefing quotidiano, utilizzando un nome russo per il villaggio.

Le truppe russe hanno intensificato la pressione sulle forze di Kiev a Kupiansk nella regione di Kharkiv, che stanno sfruttando il vantaggio di uomini e mezzi contro i soldati ucraini ormai esausti e sovraccarichi. Secondo un’analisi dell’Afp su dati dell’American Institute for the Study of War, solo nel mese di ottobre i russi sono avanzati di 478 chilometri quadrati in Ucraina, un record da marzo 2022.

Sempre a Kharkiv, le forze russe hanno colpito un palazzo residenziale e due persone sono morte e 34 sono rimaste ferite. Lo comunicano il capo dell’amministrazione regionale di Kharkiv, Oleh Synehubov, il sindaco Ihor Terekhov e il presidente ucraino Zelensky su Telegram, aggiungendo che il bilancio è destinato ad aggravarsi perché ci sarebbero ancora persone intrappolate nei piani alti dell’edificio, dall’attacco aereo con una bomba guidata che ha distrutto diversi piani.