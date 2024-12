“Le battaglie nella città di Pokrovsk, nella provincia di Donetsk, sono eccezionalmente dure e richiedono ai vertici militari ucraini di prendere decisioni non convenzionali”

Lo ha affermato – come riportano i media locali – il comandante delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, al termine di una visita alla 38/a Brigata di Marina separata, che opera in prima linea in quel settore. Secondo Syrskyi, “l’esercito ucraino è svantaggiato, soprattutto in termini di manodopera: le truppe russe superano in numero le unità ucraine e stanno mandando avanti tutte le forze disponibili”.

Il comandante non ha spiegato quali tipo di decisioni non convenzionali sono necessarie in questa fase del conflitto, ma ha detto che una priorità è di consegnare sufficienti quantità di munizioni alla prima linea. “Bisogna – ha detto Syrskyi, con il solito linguaggio di propaganda di guerra – aumentare la resilienza della difesa e distruggere più efficacemente gli occupanti”.

Pokrovsk è un importante snodo logistico per le forze ucraine nell’est del paese e le truppe russe dopo avere conquistato tutti i villaggi nei dintorni della città uno dopo l’altro, ora si trovano a solo 3 chilometri e sono pronte a sfondare le difese ucraine e conquistarla. Secondo il sito web di monitoraggio Deep State le forze russe stanno avanzando velocemente, confermando che si trovano a soli 3 chilometri dalla città.