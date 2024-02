Ucraina. Ad Avdiivka i soldati russi appongono la bandiera sul monumento ai caduti dei soldati sovietici uccisi nel ’43

Avdiivka per Kiev è ormai persa e i video diffusi sui canali social filo russi, in cui si vedono soldati russi innalzare le bandiere di Mosca nel centro della città, sul monimento della fossa comune dei soldati sovietici uccisi nel ’43, lo conferma

Avdiivka è quasi caduta in mano ai russi e Kiev ha reso noto che l’esercito si è ritirato, ma diversi soldati ucraini sono stati catturati dalle forze armate del Cremlino, che per festeggiare hanno issato le bandiere russe nel centro di Avdiivka. Lo riferisce il sito russo Mash, vicino ai servizi segreti del Paese. Le bandiere bianco-rosso-blu sono state piazzate sul monumento ai caduti nel sito della fossa comune dei soldati sovietici del Fronte Sud uccisi in combattimento nel 1943.

L’esercito ucraino ha reso noto che diversi soldati ucraini sono stati catturati dai russo. Vladimir Putin aveva dato ordine ai suoi generali di conquistare Avdiivka prima delle elezioni presidenziali di marzo e la città è stata martellata per settimane con continui attacchi. L’esercito ucraino ha giustificato la ritirata con “l’inferiorità numerica in termini di truppe, artiglieria e aerei”, ha dichiarato su Telegram il generale ucraino Oleksandre Tarnavsky, aggiungendo: “Se necessario, i difensori di Avdiivka si sposteranno su nuove posizioni. Purtroppo diversi nostri soldati sono stati catturati”.