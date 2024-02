Ucraina. Ad Avdiivka sventola la bandiera russa: le truppe di Kiev si ritirano dalla periferia Sud-Est

Le truppe ucraine si ritirano dalla base Zenith dalla periferia Sud-Est di Avdiivka ed ora sventola la bandiera russa: Mosca verso la conquista della città, mentre Kiev valuta le modalità della ritirata

La Terza brigata d’assalto separata ucraina ha pubblicato immagini della cokeria di Avdiivka, nell’Ucraina orientale con il fumo che si alza sopra la fabbrica di prodotti chimici dopo un altro attacco aereo da parte dei russi. Un video che più di ogni parole rende l’idea della situazione nella città.

La base Zenith è caduta e i russi innalzano la loro bandiera proprio dove Zelensky si era fatto un selfie, Avdiivka è ormai nelle mani di Mosca. La caduta della base Zenith apre un altro varco nelle difese ucraine sempre più compromesse. Dal 2015 la vecchia installazione dell’aviazione sovietica era diventata la fortezza ucraina che sbarrava la strada all’avanzata prima delle milizie secessioniste della vicina Donetsk, poi all’esercito di Mosca. Negli ultimi quattro mesi sui suoi bunker è piovuto ogni genere di ordigno e ormai le forze russe la stavano accerchiando, rendendo impossibili i rifornimenti e per i soldati di Kiev non c’erano alternative alla ritirata.

Dopo molti mesi di scontri, dunque l’esercito ucraino è stato costretto a ritirarsi dalla posizione denominata come Zenith nella periferia sud-orientale di Avdiivka, nella regione ucraina di Donetsk. Lo ha riferito il comandante del gruppo operativo-strategico delle truppe ‘Tavria’, il generale di brigata Oleksandr Tarnavsky. “Abbiamo mantenuto questa posizione finché ci ha permesso di scoraggiare e distruggere efficacemente il nemico”, ha detto Tarnavsky, come riporta Unian, aggiungendo che la decisione di partire è stata presa per preservare i soldati e migliorare la situazione operativa.