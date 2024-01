Ucraina. Allerta aerea in tutto il Paese per violento attacco russo: missili su Kharkiv e Kiev: 3 morti e diversi feriti

Nella notte e nella mattinata di oggi, una serie di massicci attacchi missilistici sono stati lanciati dalle forze russe in Ucraina, in particolare a Kiev e Kharkiv, dove ci sarebbero tre morti e diversi feriti tra cui anche bambini

Lo riferisce Rbc-Ucraina itandol canale Telegram dell’Amministrazione militare della città di Kiev (Kmva).”La difesa aerea è operativa a Kiev. Restate nei rifugi finché non suona l’allarme antiaereo”, ha detto Serhiy Popko, capo del Kmva. A seguito del massiccio attacco è stata ichiarata l’allerta aerea su tutto il Paese e alle persone viene chiesto di rimanere nei rifugi.

“Esplosioni in città! Dettagli più avanti. Non uscite dai rifugi!”, ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.”Forti esplosioni, la nostra casa… tremava”, ha sottolineato sullo stesso canale social la deputata Iryna Geraschenko. Testimoni contattati dalla Reuters hanno riferito di aver sentito diverse ondate di esplosioni a Kiev e nei suoi dintorni. Diverse auto hanno preso fuoco in un attacco al quartiere Sviatoshyn di Kiev, a ovest del centro della capitale.Anche il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, scrivendo su Telegram, ha affermato che la Russia ha preso di mira pure la sua città. “Stanno colpendo di nuovo Kharkiv – ci sono già state diverse esplosioni e un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto.“, ha confermato.

Il bilancio provvisorio secondo le autorità locali ucraine è di almeno tre morti dell’attacco. Nella capitale è rimasta uccisa una persona, mentre i feriti sono almeno nove, tra cui un 13enne. A Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, due persone sono state uccise e almeno 11 ferite, secondo il governatore regionale, Oleh Syniehubov. Un’intera sezione di un edificio residenziale a più piani è stata distrutta, intrappolando un numero imprecisato di persone, ha spiegato il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov.

Massicci bombardamenti russi si registrano anche nel nord dell’Ucraina, intorno alla città ormai distrutta di Bakhmut. Lo ha indicato la leadership militare di Kiev. “La situazione è estremamente tesa e caratterizzata da un intenso fuoco di artiglieria, mortai e droni da combattimento, nonché da operazioni d’assalto da parte del nemico”, ha scritto sul suo canale Telegram il comandante in capo dell’esercito ucraino, Oleksandr Syrskyi, aggiungendo di aver coordinato la difesa con i comandanti delle brigate sul campo. L’esercito ucraino è sulla difensiva nell’Ucraina orientale da mesi, con la Russia che ha riportato di recenti diverse conquiste territoriali.