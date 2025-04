Ucraina: Allerta aerea su Kiev e in molte regioni. Video delle esplosioni a Odessa

Nella tarda serata di ieri è stato annunciato lo stato di allerta aerea a Kiev e in circa metà delle regioni dell’Ucraina per il lancio di droni e armi balistiche da parte dei russi

Lo riporta l’Ukrainska Pravda, citando l’Aeronautica militare ucraina. La città ucraina più colpita è stata Odessa, attaccata pesantemente con droni russi, dove si sono udite forti esplosioni. Lo riporta Rbc-Ucraina citando il sindaco della città Gennady Trukhanov e l’Aeronautica militare ucraina. “Si sentono esplosioni in città!”, ha scritto Trukhanov, esortando i residenti a mettersi al riparo. Nel filmato, ripreso da un’auto di passaggio e pubblicato sui social media, si vedono un cratere e un veicolo in fiamme sul ciglio della strada.

I droni d’attacco russi lanciati ieri sera contro su Odessa hanno provocato almeno quattro feriti, fa sapere Oleg Kiper, presidente della regione, come riporta Ukrainska Pravda, precisando che sono stati colpite diverse infrastrutture infrastrutture e veicoli civili.

Nella regione di Kharkiv negli attacchi russi sono morte due persone. Lo ha annunciato su Facebook il capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov, riferisce Ukrinform. Le vittime sono due donne, di 59 e 75 anni, uccise in un bombardamento a Kupyansk.

Sempre ier sera, le truppe russe hanno bombardato l’insediamento di Stepnohirsk, in prima linea, nella regione di Zaporizhzhia. Lo riporta Rbc, precisando che a causa dei bombardamenti, è scoppiato un incendio in un grattacielo ed è andata via la corrente elettrica. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ha affermato che per gli attacchi il nemico ha utilizzato bombe aeree guidate e Mlrs.

“L’alimentazione elettrica è interrotta, è scoppiato un incendio in un edificio di nove piani. Il nemico ha attaccato una zona residenziale in prima linea a Stepnohirsk”, ha informato il capo militare. “A causa dell’attacco con più lanciarazzi, è scoppiato un incendio nel grattacielo”, ha detto Fedorov. Il funzionario ha anche affermato che non ci sono state vittime. Il villaggio di Stepnohirsk si trova a circa 40 km dalla città di Zaporizhzhia e a 2,5 km dalla riva sinistra del bacino idrico di Kakhovka (Dnipro). Pubblicità Pubblicità