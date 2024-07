Ucraina. Almeno 20 i morti e 50 feriti nell’attacco russo: colpiti siti militari-industriali e basi aeree a Kiev

E’ salito a 20 il numero dei morti e a oltre 50 quello dei feriti in una serie di raid russi condotti questa mattina contro diverse regioni dell’Ucraina

Lo ha reso noto il ministero dell’Interno di Kiev, Ihor Klymenko. Almeno sette persone sono state uccise a Kiev in seguito al massiccio attacco missilistico lanciato oggi dalle forze russe sull’Ucraina, come riporta il Guardian.

Il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass, ha detto che le forze russe hanno sferrato un attacco contro siti militari-industriali e basi aeree ucraine in rappresaglia ai tentativi di Kiev di attaccare siti energetici russi: “Questa mattina, le Forze Armate russe hanno sferrato un attacco combinato con armi di precisione a lungo raggio contro siti militari-industriali e basi aeree ucraine in ritorsione ai tentativi del regime di Kiev di infliggere danni alle strutture energetiche ed economiche russe – si legge in un comunicato -. Gli obiettivi dell’attacco sono stati raggiunti. Gli obiettivi designati sono stati distrutti”.

Nell’attacco almeno 10 persone sono morte e altre 31 sono rimaste ferite a Kryvyi Rig, nella regione di Dnipropetrovsk (centro), in seguito al massiccio attacco missilistico lanciato oggi dalle forze russe: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare della città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Secondo i dati preliminari, 10 persone sono state uccise, 31 feriti sono già in ospedale, di cui 10 in modo grave”, ha scritto Oleksandr Vilkoul su Telegram, aggiungendo che un «massiccio attacco missilistico ha colpito un’impresa industriale nella città.

Mosca ha fatto sapere che i morti e i feriti sono stati causati dalla caduta di un missile della contraerea ucraina e non dai bombardamenti russi che hanno colpito obiettivi precisi.