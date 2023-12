Ucraina. Almeno 4 morti nei bombardamenti russi su Kherson: distutte diverse infratture energetiche

I bombardamenti russi di stanotte su Kherson sono “brutali attacchi terroristici” che hanno preso di mira “deliberatamente” le “infrastrutture civili che garantiscono la vita” e le “strade ordinarie”.



Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando i raid di Mosca sul fronte meridionale che hanno portato alla morte di almeno quattro persone colpito una scuola, un ospedale, le reti di riscaldamento della città, edifici residenziali privati e a più piani. “Ci sono feriti, tra cui un bambino. Tutte le vittime sono state soccorse. Purtroppo ci sono dei morti. Le mie condoglianze alle famiglie. Tutti i servizi necessari, i nostri soccorritori lavoreranno 24 ore su 24 per ripristinare la fornitura di elettricità e calore”, ha scritto Zelensky.

L’aeronautica ucraina su Telegram ha scritto di avere abbattuto 14 dei 15 droni lanciati questa notte dai russi soprattutto nel Sud del Paese: “L’aeronautica militare ucraina e le forze di difesa hanno distrutto 14 shahed nelle regioni di Mykolaiv, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Dnipro e Khmelnytskyi”, I droni sono stati lanciati dalla costa orientale del Mar d’Azov in Russia. Una dichiarazione dal sapore propagandistico che si scontra con quanto scritto da Zelensky che parla di “brutali attacchi terroristici” che hanno colpito e distrutto diverse infrastrutture, Appare difficile credere che un solo drone abbia potuto fare tutti i danni elencati dal presidente ucraino.

Nonostante quanto accade sul campo di battaglia, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un’intervista a Christiane Amanpour, sulla Cnn dice che “Il piano è continuare ad aiutare l’Ucraina perché l’unico modo per porre fine alla guerra è convincere il presidente Putin che non può vincere sul terreno. E l’unico modo per convincerlo è fare in modo che l’Ucraina abbia munizioni, armi, abbia ciò di cui ha bisogno”, ha sottolineato Stoltenberg, omettendo di dire chi dovrà dare tutte queste armi visto che gli Stati Uniti a causa dei veti repubblicani non hanno più fondi disponibili e l’Europa sulla questione è spaccata.