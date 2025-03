Ucraina, altra notte di raid russi, colpite Sumy, Kherson, Kryvyj Rih e Odessa che resta al buio

Ancora bombardamenti russi nella notte su Sumy, nell’Ucraina nord-orientale, colpiti diversi edifici. A Odessa colpiti siti di energia, black out a Chornomorsk. Due morti nella regione del Kherson e diversi feriti a Kryvyj Rih

Il governatore della regione di Odessa, Oleg Kiper, come riporta Ukrainska Pravda ha affermato che le forze russe hanno lanciato un attacco con droni contro le infrastrutture energetiche della regione di Odessa, nell’Ucraina meridionale. L’attacco, aggiunge Kiper, ha interrotto completamente l’erogazione di energia elettrica alla città di Chornomorsk.

Raid russi anche nella regione del Kherson, dopo a causa dei bombardamenti due persone sono morte. Lo fanno sapere le autorità locali.

Pesanti raid russi nel nord-est contro la città di Sumy, nell’Ucraina nord-orientale, dove le forze russe hanno lanciato nella serata di ieri un massiccio attacco con droni c colpendo un’infrastruttura critica: lo ha reso noto il sindaco, Artem Kobzar, come riporta Ukrainska Pravda. Non sono stati segnalati per il momento feriti o vittime. Secondo il sindaco, sono stati danneggiati un condominio e di un dormitorio.

Attacco missilistico russo anche su Kryvyj Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, come riporta Ukrainska Pravda.

L’attacco ha causato il ferimento di almeno 12 persone, tra cui un bambino di due anni e un 15enne, Nell’attacco sono stati danneggiati quattro condomini e altrettante abitazioni private, ha aggiunto Lysak.