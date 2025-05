Ucraina. Ambasciata Usa: rischio massiccio attacco aereo russo su Kiev prossimi giorni

L’ambasciata statunitense in Ucraina ha esortato questa sera i suoi concittadini alla prudenza a causa del rischio di un attacco aereo su larga scala “nei prossimi giorni”

L’allerta è riportata dal sito dell’ambasciata statunitense con una nota nella quale si legge di “aver ricevuto informazioni su un attacco aereo potenzialmente significativo che potrebbe verificarsi in qualsiasi momento nei prossimi giorni. L’ambasciata, come sempre, raccomanda ai cittadini statunitensi di essere pronti a rifugiarsi immediatamente in caso di allarme aereo”.

Non è la prima volta che dall’ambasciata statunitense arriva un allerta simile, ma fino ad oggi le previsioni non si sono mai verificate. Pubblicità Pubblicità