Ucraina. Ancora bombardamenti russi in diverse regioni: Kiev ammette “Difficoltà nella fase attuale della guerra”

Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni kamikaze sulla città di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale. Podolyak, ammette “Difficoltà nella fase attuale della guerra”

Lo ha reso noto la polizia della regione, come riporta Ukrainska Pravda, precisando che sono stati lanciati almeno 10 velivoli senza equipaggio. Una scuola è stata distrutta ed ha preso fuoco, e sono stati registrati incendi anche in un edificio residenziale, una stazione di servizio e un edificio amministrativo. Danneggiati anche alcuni fabbricati agricoli, ma non ci sarebbero vittime.

Nel massiccio attacco effettuato nella notte dalle forze armate russe sono stati lanciati una quarantina di droni su varie regioni dell’Ucraina che hanno causato danni ma non vittime. “Stiamo rafforzando i gruppi antincendio mobili”, ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Mentre Mykhailo Podolyak, consigliere di Zelensky, su X ha ammesso “Difficoltà nella fase attuale della guerra”, aggiungendo che “Gli obiettivi e le strategie dell’Ucraina sono ovvi e comprensibili, abbiamo una chiara comprensione di come sarà la fine della guerra, nonostante tutte le difficoltà nell’attuale fase della guerra”.