Ucraina. Ancora Kiev nel mirino dei russi: Attacco con droni in 6 distretti, incendi e due feriti 

Droni russi questa notte sono stati lanciati contro Kiev, si registrano danni, incendi e due feriti in sei distretti della capitale ucraina

Lo riporta l’amministrazione militare della città su Telegram, aggiungendo che nel distretto di Holosiiv, il raid ha causato “danni significativi” a un condominio e un incendio è scoppiato nelle vicinanze ad un’officina di riparazione auto. Danni anche ad un appartamento in un edificio residenziale e “una persona ha avuto bisogno di aiuto medico”, riferiscono le autorità. In un’area di garage e una stazione di servizio è scoppiato un incendio che è stato spento. Nel distretto di Pechersk, si è verificato un incendio in un ristorante al 33esimo piano di un edificio residenziale, anch’esso domato senza causare vittime.

Nel distretto di Solomyansk è scoppiato un incendio in un magazzino sul territorio di un’azienda e una persona è rimasta ferita. Nello stesso settore, detriti sono caduti su un centro medico provocando un incendio che è stato spento, così come su un altro edificio non residenziale.

Nel distretto di Podil, un edificio residenziale ha preso fuoco, mentre nel distretto di Obolon l’attacco ha provocato un incendio sul tetto di un edificio di 6 piani di un centro direzionale, senza causare vittime. Infine, nel distretto di Darnycja i detriti dei sono caduti su un’area aperta e su un edificio residenziale, senza provocare incendi né vittime.