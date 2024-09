Ucraina. Ancora raid russi su Kharkiv, colpito un centro commerciale: almeno 28 feriti – Video

Missili russi su Kharkiv hanno colpito edifici residenziali e infrastrutture civili e un centro commerciale

In una decina di attacchi su Kharkiv, 28 persone sono rimaste ferite tra i quali i medici accorsi per prestare soccorso. Tra le infrastrutture danneggiate un centro commerciale, un impianto sportivo ed edifici residenziali. Nel video l’attimo esatto in cui le telecamere di sicurezza riprendo il missile che in picchiata colpisce un edificio commerciale.

I missile russi hanno colpito diversi edifici residenziali e infrastrutture civili nel distretto di Slobodsky, dove due ragazze sono rimaste ferite. Lo rendono noto il Presidente dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov e il sindaco di Kharkiv, Igor Terekho.