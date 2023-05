Ucraina. Attacchi “senza precedenti” su Kiev. A Odessa distrutto un deposito di armi e uno di carburante

La Russia continua a bombardare tutta l’Ucraina e nella notte in particolare i missili e i droni si sono concentrati su Kiev e Odessa dove son stati distrutti un deposito di armi Occidentale e un Deposito di carburante

Ancora una notte di inferno a Kiev a seguito dell’attacco aereo russo ha provocato incendi in tutta la capitale ucraina. Lo riferiscono le autorità locali, che coma da solita propaganda asseriscono che la difesa aerea ha distrutto 29 missili da crociera su 30 e 4 droni e giustificando che gli incendi e la distruzione nei distretti di Darnytsia, Desna e Dnipro, sulla riva sinistra del fiume, sia dovuta solo alla caudta dei detriti. “A causa della caduta di detriti, un edificio non residenziale ha preso fuoco nel distretto di Desna”, ha riferito Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare di Kiev. “Incendio in una cooperativa di garage a causa della caduta di detriti nel distretto di Darnytsia. Nella stessa zona sono caduti detriti in più punti”, ha scritto il sindaco Vitaly Klitschko, sottolineando che “al momento non ci sono vittime nei luoghi della caduta di detriti”.

L’abbattimento di quasi tutti i missili e i droni russi appare inverosimile anche in considerazione che durante la notte a Kiev si sono sentite almeno cinque forti esplosioni, che non possono essere dovute a cadute di detriti. La stessa difesa aerea,secondo quanto riportato dall’amministrazione militare della capitale ucraina ha definito l’attacco di questa notte “senza precedenti per potenza, intensità e varietà”. “Questa volta l’attacco è stato effettuato da bombardieri strategici Tu-95MS e Tu-160 della regione del Caspio, probabilmente con missili da crociera del tipo X-101/555. Dopo aver lanciato i razzi, il nemico ha schierato i suoi UAV da ricognizione sulla capitale”, ha scritto il KMBA. L’esercito ucraino ha riferito di diverse esplosioni a Kiev e in altre parti del paese stamattina presto, esortando le persone a rimanere nei rifugi antiaerei.

Anche Odessa già dalla tarda serata di ieri sera è stata il bersaglio dei missili russi che hanno causato un morto e almeno due feriti, secodno quanto reso noto su Telegram dal capo dell’amministrazione militare, Serhiy Bratchuk, come riportano i media ucraini. “Odessa. Attacco missilistico di notte: la maggior parte dei missili del nemico sono stati abbattuti sul mare dalle forze di difesa aerea. Sfortunatamente, è stato colpito un impianto industriale: una persona è stata uccisa, due sono rimaste ferite”. Nello specifico sarebbero stati colpiti un’altro deposito di armi Occidentali e un deposito di carburante, obiettivi ormai diventati prioritari per i russi.