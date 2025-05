Ucraina, attacco aereo russo su Kiev: colpiti diversi distretti, palazzi in fiamme, un morto e diversi feriti – Video

Nuovo attacco russo con droni nella notte su Kiev, udite diverse esplosioni. In fiamme i piani superiori di un grattacielo nel distretto di Svyatoshinsky

Lo ha scritto sul suo canale Telegram, il sindaco della capitale Vitali Klitschko, aggiungendo che al momento ci sarebbe una vittima e due bambini sono rimasti feriti. Le forze di difesa aerea sono entrate in azione ma non sono riuscite ad intercettare tutti i droni. Lo riporta l’Unn , con riferimento all’amministrazione militare della città di Kiev (Kcma).

L'attacco ha provocato diversi incendi, colpiti in paricolare tre distretti della capitale: Obolonsky, Svyatoshinsky e Shevchenkivsky. Sui social è stato diffuso un video che ritrae un camion dei vigili del fuoco intenti a domare il rogo verificatosi nel territorio del centro commerciale Dream Town, nel quartiere di Obolonsky. Secondo le ultime in formazioni l'attacco aereo russo su Kiev, sarebbe terminato in tarda mattinata e la municipalità avrebbe decretato la fine dell'allerta.