Ucraina. Attacco missilistico russo su Kiev: 53 feriti, colpito un ospedale pediatrico e un condominio – VIDEO

Mosca da un paio di giorni ha ripreso a bombardare la capitale Kiev con missili e droni, il cui scopo secondo gli analisti e di esaurire le scorte alla contraerea

Nell’attacco missilistico russo contro Kiev di questa notte, almeno 53 persone sono rimaste ferite. Lo ha scritto su Telegram il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, spiegando che è stato colpito un ospedale pediatrico e venti persone sono rimaste ferite e ricoverati in ospedale, tra cui Klitschko come da ormai consolidata propaganda di guerra, ha aggiunto che i sistemi di difesa ucraini sono riusciti a intercettare e abbattere i dieci missili lanciati contro la capitale, ma cadendo a terra i detriti hanno causato feriti e danni in quattro zone della città che costeggiano il fiume Dnipro. Un edificio residenziale è stato danneggiato così come un ospedale pediatrico. “Per effetto dell’abbattimento di bersagli aerei nemici – ha riferito l’amministrazione militare della città – molti detriti sono caduti sui distretti di Dniprovsky e Desnyansky”. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio nel distretto di Dniprovsky, dove si è sviluppato un incendio. In base a quanto comunicato, appare difficile credere che gli ingenti danni sia stati causati solo dai detriti e che nessun missile o drone abbia colpito il bersaglio.

Dello stesso tenore il comunicato dell’aeronautica militare di Kiev, come riporta Ukrinform, secodno cui che i russi hanno lanciato i droni di tipo shahed-136/131 dall’area di Balaklava, nella Crimea annessa: quasi tutti sono stati distrutti nello spazio aereo di Odessa, ha precisato il comando aereo sud. Alle 3:00 del mattino (le 2:00 in Italia), si legge inoltre in un comunicato dell’aeronautica, è partito l’attacco sulla capitale con i 10 missili balistici, che sono stati anch’essi intercettati e distrutti. Ukrainska pravda riporta che ci sono stati circa una decina di casi di caduta di frammenti di missili su Kiev in seguito alle operazioni di difesa aerea.