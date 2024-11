Ucraina. Attacco russo a Kharkiv con bombe aeree guidate: 25 i feriti. Nella notte massiccio attacco di droni su Odessa – Video

Nella notte di venerdì le truppe aeree hanno bombardato la città di Kharkiv: colpiti diversi edifici, e almeno 25 persone sono rimaste ferite

Lo ha affermato Oleh Syniehubov, governatore regionale di Kharkiv, aggiungendo che i residenti feriti sono stati evacuati dagli edifici danneggiati. Ad essere colpita la zona di Saltivka e il sindaco, Ihor Terekhov, ha riferito che in un palazzo, molti dei 12 piani risultano distrutti e si è innescato un incendio. Tra i feriti, almeno cinque persone sono state trasportate in ospedale, mentre le altre sono state assistite sul posto. Oltre alla facciata dell’edificio, distrutta fino al terzo piano, risultano danneggiati altri palazzi e alcuni veicoli. Durante le operazioni di soccorso è stato dichiarato un allarme aereo secondario e i soccorritori hanno dovuto interrompere le operazioni in un condominio danneggiato temendo di essere colpiti nuovamente.

Nelle ultime settimane Mosca ha intensificato gliattacchi aerei sulle città e i paesi ucraini, lanciando sciami di droni quasi ogni giorno con molteplici esplosioni notturne e il suono costante dei droni tengono svegli i residenti. Kharkiv da settimane è diventata uno dei bersaglio “preferiti” degli attacchi aerei russi.

Sempre stanotte le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco di droni sulla regione meridionale ucraina di Odessa, colpendo diversi edifici residenziali. Inoltre nella capitale è stata colpita una scuola: il bilancio è di due feriti, rendono noto le autorità locali citate dai media di Kiev.